Amurleopardin Manju verlässt den Zoo Leipzig, Mutter Mia ist schon wieder rollig!

Raubkatze Mia soll bald erneut schwanger werden. © Zoo Leipzig

Wie in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co." zu sehen ist, macht sich Manju auf den Weg in den Zoo in Kopenhagen. Dort wartet bereits ein Leoparden-Kater auf sie, mit dem sie verpaart werden soll.

"Amurleoparden sind sehr, sehr selten und unter anderem die meist bedrohte Raubkatzen-Art, die es gibt. Insgesamt gibt es vielleicht noch 150 bis 200 Exemplare in freier Natur", erklärt Zoo-Kurator Dennis Holland. Deshalb sei es wichtig, die in den Zoos lebenden Tiere zu züchten und auch untereinander weiterzugeben.

Während Manju also ihr neues Zuhause im hohen Norden bezieht, hat ihre Mutter Mia den Nachwuchs schon fast vergessen: Die zeigt nämlich bereits erste Anzeichen einer erneuten Rolligkeit.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres mussten Mia und ihr Nachwuchs getrennt werden, weil diese bereit für eine erneute Schwangerschaft wurde und ihr Kind deshalb mit Fauchen und Bissen vertrieb.