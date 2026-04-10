Anwohner hört mysteriöse Geräusche: Was Feuerwehr in der Garagenwand findet, macht baff

Leicester (England) - Ein Anwohner einer Wohngegend der englischen Stadt Leicester hatte am Ostersonntag besorgt die Feuerwehr gerufen, nachdem er klagende Tierlaute aus seiner Garagenwand gehört hatte. Während andere auf der Jagd nach Ostereiern waren, suchten die Feuerwehrleute also nach eingesperrten Tieren.

Feuerwehrleute befreiten insgesamt drei Fuchs-Junge. © Screenshot/Facebook/Leicestershire Fire and Rescue Service

Wie der Leicestershire Fire and Rescue Service in einem Post auf Facebook verriet, wurden die Einsatzkräfte am Morgen in die Letchworth Road gerufen, wo ein Fuchswelpe gefangen zwischen zwei Gebäuden vermutet wurde.

Da das Tier zwischen zwei Wänden festsaß, blieb den Rettungskräften nichts anderes übrig, als die Wand auseinanderzunehmen. Der Eigentümer hatte ihnen selbstverständlich zuvor die Genehmigung dafür erteilt.

Wie Aufnahmen zeigen, entfernten die Männer einen Stein nach dem anderen und legten so einen kleinen Hohlraum frei. Dort versteckte sich die Ursache für die Klagelaute.

Allerdings entdeckten die Feuerwehrleute nicht nur ein Fuchs-Junges, sondern gleich drei! Es ist unklar, wie lange die drei in dem engen Spalt eingeklemmt waren und wie sie überhaupt dorthin kamen.