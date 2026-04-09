So süß! Erstmals seit 20 Jahren Nachwuchs bei den Goldkatzen

Heidelberg - Im Heidelberger Zoo sind Anfang März zwei Asiatische Goldkatzen geboren worden - ein Ereignis, das in der europäischen Zoowelt einen Seltenheitswert besitzt.

Die beiden Kater wurden per Hand aufgezogen und nachts alle zwei Stunden gefüttert. © -/Zoo Heidelberg/dpa

Samin und Mirza, wie die beiden Kater getauft wurden, bringen die Gesamtzahl der Goldkatzen in europäischen Zoos auf gerade einmal acht Tiere.

"Selbst Große Pandas sind im Vergleich zu den Goldkatzen weit häufiger in Zoos anzutreffen und werden wesentlich öfter gezüchtet", sagte Zoodirektor Klaus Wünnemann. In Deutschland gibt es diese Tiere nur in Heidelberg und im Tierpark Berlin.

Besucher können die Jungtiere in den kommenden Wochen im Gehege neben den Alpakas beobachten - sofern sich Samin und Mirza zeigen. Goldkatzen sind von Natur aus scheu.

Nach Angaben des Zoos kamen die Jungtiere in der Nacht auf den 1. März bei noch winterlichen Temperaturen im Außengehege zur Welt. Sie wurden dann per Hand aufgezogen.

Wochenlang habe ein Team aus Tierpflegern, Tierärztin und Kuratorin die anfangs rund 150 Gramm wiegenden Kater versorgt -anfangs im Zwei-Stunden-Takt, nachts eingeschlossen.

Weil die Temperaturen noch sehr niedrig waren, habe nach der Geburt die Gefahr bestanden, dass die beiden Jungen nachts unterkühlen. Die Aufzucht per Hand sei die einzige Möglichkeit gewesen, das Überleben und die erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere zu sichern. "Normalerweise vermeiden wir eine Handaufzucht unbedingt, um eine Prägung auf den Menschen zu verhindern", erklärte Kuratorin Sandra Reichler laut Mitteilung.