Verbraucherschützer warnen: Tödliche Gefahr für Bienen lauert im Altglascontainer

Düsseldorf - Ungespülte Honiggläser im Altglascontainer sind Verbraucherschützern zufolge eine tödliche Gefahr für die heimischen Honigbienen.

Ungespülte Honiggläser im Altglascontainer sind eine Gefahr für Honigbienen. © Uli Deck/dpa

Während Joghurt- oder Mayo-Gläser durchaus ungespült in die Container geworfen werden könnten, sei dies bei Honig anders, warnte die Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf.

Bienen könnten so Honigreste aus den Containern in ihre Stöcke tragen und das gesamte Bienenvolk mit der hochansteckenden Bienenpest infizieren.

Dabei handele es sich um Sporen der Bösartigen Faulbrut, auch als Amerikanische Faulbrut bekannt. Sie tötet die Brut der Honigbienen, was letztendlich zum Absterben der Völker führt.

Bienen seien hierzulande neben Rindern und Schweinen die wichtigsten Nutztiere, so die Verbraucherschützer.