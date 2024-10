Asiatische Hornissen in Hamburg mit Minisendern überführt

Hamburg - Vor allem Imker beobachten diese Entwicklung mit Sorge: Die sich auch von Bienen ernährende Asiatische Hornisse breitet sich weiter in Deutschland aus. Jetzt konnten zwei Nester in Hamburg entfernt werden.

Die Asiatische Hornisse taucht seit wenigen Jahren in Hamburg auf. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Sie hatten sich in Blankenese und in der Parkanlage Planten un Blomen befunden, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. Es seien die einzigen zwei gefundenen Nester der gebietsfremden Art.

Erst Anfang Oktober wurde die Behörde darauf aufmerksam. Anfangs wurden Einzeltiere aus der Nähe der Nester gemeldet.

Um die Standorte zu finden, griffen die Behörden-Mitarbeiter zu einem Trick. Sie banden gefangenen Asiatischen Hornissen Kleinstsender um. Damit konnten die Insekten verfolgt und die Nester gefunden werden. Danach folgte die fachmännische Entfernung.

Erstmals wurden im Sommer 2019 einzelne Exemplare der Asiatischen Hornisse gesichtet. Bereits im Folgejahr wurde das erste Nest in der Hansestadt entdeckt.

Das bestätigte, dass die als invasiv eingestufte Art, auch in Norddeutschland überleben kann. Seitdem gab es immer wieder einzelne Nestfunde, die entfernt wurden.