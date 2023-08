12.08.2023 13:10 Auf Abwegen: Rehbock in Brückengeländer eingeklemmt

Von Marcus Scholz

Kärnten (Österreich) - Polizisten mussten am Freitag einen besonders kniffligen Fall lösen: Ein Rehbock hatte sich in einem Brückengeländer eingeklemmt. Ab durch die Mitte! Für diesen Rehbock ging es für einige Zeit weder vor noch zurück. © Screenshot/Facebook/LPD Kärnten Was sich der Rehbock bei dieser Aktion wohl gedacht haben muss? Wie die Polizei aus Kärnten mitteilte, hatte sich das Tier in dem Geländer verfangen und kam nicht mehr vom Fleck. Beim Eintreffen der Beamten hatte der Bock seinen Kopf und beide Vorderläufe durch die Stahlstäbe des Geländers gezwängt. Die Hinterläufe hingen allerdings in Richtung der angrenzenden Straße. Die Polizei rief die Feuerwehr zur Hilfe. Doch ehe die Kameraden eintrafen, war der Bock bereits wieder in die Freiheit entlassen worden. Denn die Reh-Retter hielten in der Zwischenzeit einen Firmenwagen eines Metallbaubetriebs an. Tiere Kätzchen Fluffy und Stups suchen ein gemeinsames Zuhause Mithilfe eines Fuchsschwanzes zersägten die Metallbauer eine Stahlstrebe des Geländers und der eingeklemmte Waldbewohner konnte seine Reise unverletzt fortsetzen. Auf der Facebook-Seite der Kärntner Polizei kam die Rettungsaktion gut an: "Wie toll. Ihr seid Helden", "Danke vielmals! Ihr seid spitze" oder "Seid's tolle Männer, danke!" lauteten einige der Kommentare.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/LPD Kärnten