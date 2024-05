Erschreckend: Giftigster Fisch der Welt breitet sich rasant im Mittelmeer aus!

Fischer Anton Vidovič staunte nicht schlecht, als er einen der gefährlichsten Fische der Welt fing. © Facebook/Aquarium Pula

Es ist ein Fang, den Anton Vidovič wohl lieber nicht gemacht hätte: Als der Fischer am Montag (13. Mai) vor der kroatischen Insel Ceja in der Bucht von Medulin angelte, gingen ihm ein Hasenkopf-Kugelfisch ins Netz. Eine der giftigsten Fischarten der Welt!

Schockiert von der Entdeckung, schickte er die Tiere an die Juraj-Dobrila-Universität in der Küstenstadt Pula, die den beunruhigenden Fund analysierte und bestätigte. Die silbernen Streifen würden keine Zweifel zulassen, so die Forscher in einem Beitrag auf Facebook.



"Der Silberstreifen-Kugelfisch enthält ein äußerst potentes Gift namens Tetrodotoxin, das beim Verzehr schwere gesundheitliche Probleme und sogar den Tod verursachen kann", erklärte die Uni. "Tetrodotoxin ist am stärksten in den Gonaden und der Leber konzentriert, kommt aber auch auf der Haut vor."

Es wird davon ausgegangen, dass eine Dosis von ein bis zwei Milligramm des Giftes ausreichen, um einen erwachsenen Menschen zu töten.

Fischer Anton fing den Kugelfisch in etwa 19 Metern Tiefe und sichtete auf seinem Ausflug noch sechs weitere Exemplare. Das Tier scheint es sich also in der Adria gemütlich zu machen. Doch genau das ist das Problem.