Auf in die Freiheit! Schweizer Steinböcke in den bayerischen Alpen ausgewildert

Bad Tölz - Acht Steinböcke aus der Schweiz haben am Freitag in den bayerischen Alpen eine neue Heimat gefunden.

Die Steinböcke aus der Schweiz laufen bei ihrer Auswilderung unterhalb der Benediktenwand in Richtung Freiheit. © Roland Losch/dpa

Dort wurden sie schon sehnlich erwartet: Sie bringen frisches Blut in die Steinwildkolonie an der Benediktenwand, wie der Vorsitzende des Kreisjagdverbands Bad Tölz, Wolfgang Morlang, sagte. Das rund 100 Tiere umfassende Rudel dort stammt von ursprünglich sechs Tieren ab und ist inzwischen durch Inzucht bedroht.

Bei dichtem Schneetreiben traf der Transport am Nachmittag an der Benediktenwand im Landkreis Bad Tölz ein. Als die Türen der beiden Viehtransporter geöffnet wurden, zögerten die Tiere kurz - dann jagten sie in großen Sprüngen ins Freie und stapften durch den tiefen Schnee davon.

"In zehn Jahren wird man wissen, ob sie sich vermischen und erfolgreich vermehren", sagte die Biologin Iris Biebach von der Universität Zürich. Sie hatte den Transport begleitet, der schon um drei Uhr nachts im Wallis gestartet war.

Wildhüter Stefan Imhoff und seine Kollegen hatten den zweijährigen Bock und die sieben Geißen im Walliser Hochgebirge am Mittwoch und Donnerstag gefangen, am Weisshorn und im Mischabel - "mit Narkosepfeilen, in den Hintern".

Mit Planen wurden die Tiere zu den wartenden Fahrzeugen gebracht. Nachdem Tierärzte ihre Gesundheit bestätigt und sie geimpft hatten, begann die Reise nach Bayern. Die letzte Etappe ging es dann mit Traktoren, die mit Schneeketten versehen waren, über steile Serpentinen wieder nach oben.