Sachsen-Bock Björn schwängert 41 Ladys und zeugt 63 Kinder - in kürzester Zeit!

Markranstädt - Südwestlich von Leipzig erstreckt sich in den Kulkwitzer Lachen ein 70 Hektar großes Naturschutzgebiet, das unter Kontrolle des NABU Sachsen steht. Und der Betreiber darf sich nach wenigen Monaten im neuen Jahr schon über einen echten Babyboom auf den Weiden freuen!

Zwei der 63 Lämmchen, die allein in diesem Jahr in den Kulkwitzer Lachen geboren wurden. © NABU Sachsen/Juliane Grießbach

Denn mit Schafbock Björn gingen offensichtlich die Frühlingsgefühle frühzeitig und dauerhaft durch. Ein weibliches Schaf nach dem nächsten ließ sich von ihm beglücken und schwängern. Innerhalb der ersten fünf Monate 2024 brachten so 41 Mutterschafe insgesamt 63 Lämmchen zur Welt, wie der NABU am Donnerstag mitteilte.

Sieben von ihnen müssen den Angaben zufolge noch per Hand mit der Flasche großgezogen werden.

In den Kulkwitzer Lachen werden Schottische Hochlandrinder, Leineschafe, Ziegen und Koniks gehalten, die die Grünflächen abgrasen. "Diese Rassen sind besonders robust und in der Haltung relativ anspruchslos. Sie weiden ganzjährig im Freien und vertragen auch Nässe und Kälte gut", so der NABU.

"In den Kulkwitzer Lachen stehen ihnen große Wiesenflächen zur Verfügung, wo sie dem alles verdrängenden Schilf genauso wie Honiggräsern und Seggen zu Leibe rücken."