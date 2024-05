Am Traum-Strand: Frau will ihre Tasche nicht verlieren und wird von Bullen angegriffen!

Ein wilder Stier hat am Samstag eine Frau an einem Strand in Mexiko angegriffen. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf valerybocman/albertoclemares

Am Samstag wurde ein Video aufgenommen, das einen wilden Stier zeigt, der Touristen am Strand angegriffen hatte, berichtete die New York Post.

Vor allem eine Frau erregte in dem Clip Aufsehen: Einige Leute hatten sie zuvor aufgefordert, sich von dem Tier fernzuhalten. Sie ignorierte die Rufe der anderen und begann, den aggressiven Hornträger aus einer Schüssel zu füttern, während sie versuchte, ihre Sachen einzusammeln.

Nachdem sie den Bullen gefüttert hatte, begann er, ihr zu folgen, während die Frau versuchte zu fliehen, doch das Tier riss ihr die Tasche aus der Hand.

Kurz darauf begann der Stier, die Frau anzugreifen, doch sie versuchte nicht mehr zu fliehen, sondern wollte ihre Habseligkeiten retten und griff nach der Tasche. Doch der Vierbeiner hatte genug und schlug auf sie ein, bis sie am Boden lag. Als Sand durch die Gegend flog, hielt sich die Frau schützend ihre Arme vors Gesicht.

Víctor Manuel Torres García, ein Einsatzkoordinator, erklärte gegenüber der New York Post, dass es normal sei, dass diese Tiere an der Küste herumliefen. Viele Viehzüchter lebten demnach in der Nähe des Strandes. Trotzdem warnte er die Strandbesucher, vorsichtig zu sein, wenn sich ein solches Tier nähert.