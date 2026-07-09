Aus dem Nest gestürzt: Berliner Polizisten retten verletztes Vogel-Baby

Berlin - Dieser Einsatz hatte ausnahmsweise nichts mit Verbrechern zu tun: Statt eines Täters wartete in Berlin-Zehlendorf ein winziger Patient auf die Polizei .

Die Polizei brachte das verletzte Küken in eine Tierklinik. © Facebook/Polizei Berlin

Am Mittwoch gegen 17 Uhr wurden die Beamten zu einem Einsatz mit dem Stichwort "Tier in Notlage" alarmiert. Eine Person hatte ein verletztes Jungtier entdeckt und Hilfe gerufen.

Vor Ort fanden die Polizisten ein kleines Küken, das offenbar aus seinem Nest gestürzt war. Nach Rücksprache mit der Klein- und Heimtierklinik der Freien Universität Berlin stand fest: Bei dem flauschigen Findling handelt es sich vermutlich um ein Turmfalkenküken.

Weil das Tier verletzt wirkte und sich nicht selbst helfen konnte, sicherten die Beamten den kleinen Greifvogel vorsichtig und brachten ihn in die Tierklinik.

Dort wird das Küken nun medizinisch versorgt und soll anschließend aufgezogen werden.