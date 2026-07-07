Bei über 30 Grad! Kutsch-Pferd bricht in Innenstadt zusammen

Rom - Bilder eines zusammengebrochenen Kutschpferdes auf einer Straße in Rom haben die Debatte über die traditionellen Pferdekutschen für Touristen neu entfacht.

Bilder eines zusammengebrochenen Pferdes im Zentrum von Rom verbreiten sich in den sozialen Medien rasant. © Bildmontage/Screenshot/X/ @greenMe_it ·

Zahlreiche Medien verbreiteten ein Video des allem Anschein nach an einem heißen Sommertag völlig erschöpften Tieres, was empörte Reaktionen hervorrief. Roms Tierschutzbeauftragte Patrizia Prestipino verbreitete bei X ein Video des Vorfalls und schrieb: "Diese Stadt ist für Kutschpferde nicht mehr geeignet."

Tierschützer und Politiker mehrerer Parteien fordern seit Langem das endgültige Aus für die sogenannten "botticelle". Nach Angaben der Stadt gibt es noch 16 Betreiber der Pferdekutschen. Diskutiert wird derzeit, ihre Lizenzen in Genehmigungen für Taxis umzuwandeln.

Einige der Kutscher lehnen dies aber ab oder zögern einen Umstieg hinaus, um bessere Konditionen auszuhandeln.

"Glühende Hitze, der aufgeheizte Asphalt und das chaotische Verkehrsaufkommen" ließen diese Tradition eigentlich schon seit Jahren nicht mehr zu, schrieb die Tierschutzbeauftragte weiter.