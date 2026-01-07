Aus Horror-Zucht gerettet: Polizei befreit zwölf Welpen aus Keller
Berlin - Am Sonntag entdeckten Einsatzkräfte des Abschnitts A36 in Köpenick 14 Hunde, darunter zwölf Welpen, in einem dunklen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses.
Die Tiere wurden teilweise getrennt von ihrer Mutter in Transportboxen gehalten.
Aufgrund der tierschutzwidrigen Zustände wurden alle Hunde sichergestellt und in eine sichere Unterbringung gebracht.
Gegen den Verantwortlichen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.
Die weiteren Ermittlungen übernehmen das Abschnittskommissariat A36 und das zuständige Veterinäramt.
Die Polizei Berlin appelliert, keine Hunde bei unseriösen Züchtern zu kaufen. Im Tierheim Berlin warten zahlreiche Hunde auf ein neues Zuhause.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/polizeiberlin