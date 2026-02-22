180 Jahre verschwunden: Totgeglaubte Schildkröten feiern Comeback

Isla Floreana (Ecuador) - Zum ersten Mal seit mehr als 180 Jahren laufen wieder Riesenschildkröten über Floreana Island im berühmten Archipel der Galápagos-Inseln. 158 junge Tiere wurden jetzt feierlich ausgewildert - ein Meilenstein für den internationalen Artenschutz.

Insgesamt wurden 158 junge Riesenschildkröten ausgewildert. © HANDOUT / ECUADOR'S MINISTRY OF ENVIRONMENT / AFP

Die Floreana-Riesenschildkröte galt seit dem 19. Jahrhundert als ausgestorben. Walfänger hatten die Tiere damals massenhaft als lebenden Proviant auf ihre Schiffe gebracht, wie Jocotoco berichtet.

Zurück blieb eine Insel ohne ihr einst prägendes Wahrzeichen. Generationen wuchsen auf, ohne je eine Riesenschildkröte in freier Wildbahn gesehen zu haben.

Doch Anfang der 2000er-Jahre sorgte eine wissenschaftliche Entdeckung für Aufsehen: Auf dem Wolf-Vulkan der Insel Isabela wurden Tiere gefunden, die genetische Spuren der ursprünglichen Floreana-Linie in sich trugen. Forscher starteten daraufhin ein aufwendiges Zuchtprogramm.

Ziel: Nachkommen zu züchten, die dem ausgestorbenen Original genetisch möglichst nahekommen. Jetzt ist es so weit: ihre Nachfahren sind zurück in ihrer alten Heimat.