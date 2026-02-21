Eingespieltes Python-Team: Wer hat ein Herz für Benjamin und Blümchen?

Leipzig - Im Leipziger Tierheim warten zwei ganz besondere Lebewesen auf neue Besitzer.

Benjamin und Blümchen sind auf WG-Suche! © Montage Instagram/tierheimleipzig

Wie die Tierschützer bei Instagram mitteilen, befinden sich die Tigerpythons Benjamin und Blümchen bereits seit mehr als drei Jahren in der Obhut des Heims.

Die beiden Männchen messen demnach eine Länge von 2,5 bis 3,5 Meter und gehören damit zum üblichen Durchschnitt der Rasse.



"Sie sind zum Großteil umgänglich im Handling und an die Fütterung mit Frostfutter gewöhnt", wissen die Pfleger außerdem zu berichten.

Vermittelt werden die imposanten Tiere nur an Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit (Riesen-)Schlangen haben und ihnen ein großes Terrarium als neues Zuhause bieten können.