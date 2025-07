Aus Liebe abgegeben: Wer holt Vierbeiner Rocky aus der Einsamkeit?

Hamburg - Er ist klein, kompakt und sein Blick bricht einem das Herz: Rocky, eine Französische Bulldogge, hat alles verloren, was ihm wichtig war.

Doch die kleine Fellnase bringt auch Herausforderungen mit: Als Französische Bulldogge gehört er zu den brachycephalen Rassen, also einer sogenannten Qualzucht.

Denn Rocky ist kein Hund, der allein sein möchte. Er liebt es, unter Menschen zu sein, kuschelt gern und geht spazieren, wenn es das Wetter zulässt. In seiner vertrauten Familie war er stubenrein, freundlich - auch zu Kindern, solange diese schon etwas größer sind.

Seit dem 11. Juli 2025 lebt der neunjährige Rüde im Franziskus-Tierheim in Hamburg.

Der Vierbeiner ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Wer sich trotzdem für diesen charmanten Bully entscheidet, sollte wissen: Er braucht Liebe, Geduld und vor allem Rücksicht auf seine Gesundheit.

Rocky sollte außerdem keine Treppen steigen müssen. Ein ebenerdiges Zuhause oder ein Lift wären für ihn ideal.

Wer Rocky kennenlernen möchte, kann ihn im Franziskus-Tierheim während der Vermittlungszeiten - dienstags bis samstags von 15 bis 17.30 Uhr - besuchen oder sich per E-Mail an info@franziskustierheim.de an das Pflegerinnenteam wenden.