Ausgebüxter Affe auf der Straße: Junger Mopedfahrer will ausweichen und stürzt

Sondershausen - Ein aus dem Affenwald Straußberg (Kyffhäuserkreis) ausgebüxter Affe hat am Freitagnachmittag einen Unfall verursacht.

Ein entlaufener Affe hatte den 16-Jährigen zu einem Ausweichmanöver gezwungen. (Symbolfoto) © arifoto UG/dpa

Wie die Polizei am Sonntag erklärte, war ein 16-jähriger Mopedfahrer auf der Landstraße 2083 im Sondershäuser Ortsteil Straußberg unterwegs gewesen, als auf Höhe der Sommerrodelbahn plötzlich ein Affe auf die Straße gelaufen war.

Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich der Jugendliche abrupt aus. Hier verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Den Angaben nach verletzte sich der 16-Jährige allerdings nur leicht - mehr als eine Erstversorgung war bei ihm nicht nötig.

Der Berberaffe blieb unverletzt und flüchtete in den angrenzenden Wald.