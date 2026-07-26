Ausgebüxter Affe auf der Straße: Junger Mopedfahrer will ausweichen und stürzt
Sondershausen - Ein aus dem Affenwald Straußberg (Kyffhäuserkreis) ausgebüxter Affe hat am Freitagnachmittag einen Unfall verursacht.
Wie die Polizei am Sonntag erklärte, war ein 16-jähriger Mopedfahrer auf der Landstraße 2083 im Sondershäuser Ortsteil Straußberg unterwegs gewesen, als auf Höhe der Sommerrodelbahn plötzlich ein Affe auf die Straße gelaufen war.
Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich der Jugendliche abrupt aus. Hier verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Den Angaben nach verletzte sich der 16-Jährige allerdings nur leicht - mehr als eine Erstversorgung war bei ihm nicht nötig.
Der Berberaffe blieb unverletzt und flüchtete in den angrenzenden Wald.
Am Moped und seinen Kleidungsstücken entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Der Tierhalter war umgehend vor Ort und bedauerte den Vorfall. Der Affenwald, zu dem auch eine Sommerrodelbahn gehört, ist ein beliebtes Ausflugsziel im Kyffhäuserkreis.
Titelfoto: arifoto UG/dpa