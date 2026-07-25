Schreckliche Tat: Pferd auf Weide angeschossen

Aurich - Schreckliche Tat: Ein Pferd ist am Freitag in Ostfriesland ( Niedersachsen ) angeschossen und dabei tödlich verletzt worden.

In Ostfriesland verstarb ein Pferd an einer Schussverletzung. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Halterin des Pferdes bemerkte gegen 14.30 Uhr, dass sich das Tier auf einer Weide an der Straße Walterhörn in Aurich in einem sehr schlechten Allgemeinzustand befand, teilte die Polizei mit.

Eine gerufene Tierärztin stellte eine offensichtliche Schussverletzung fest. Daraufhin fuhr die Halterin mit dem verletzten Pferd noch in eine Notfallklinik, doch das Tier konnte nicht mehr gerettet werden und verstarb.

Nach ersten Erkenntnissen blieben die sechs weitere Pferde, die sich auf der Weide aufhielten, unverletzt.