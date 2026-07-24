Gibt es wieder Hoffnung? Buckelwal "Hartwin" offenbar erneut gesichtet

Schönberg (Holstein) - In den vergangenen Tagen war es still um Buckelwal Hartwin, dessen Geschichte teilweise an den Fall "Timmy" erinnert. Die Organisation " Stranded No More " dokumentierte zuletzt am 18. Juli eine Sichtung in der Kieler Förde . Jetzt wurde das Tier offenbar erneut gesehen.

Noch vor wenigen Tagen befand sich der Buckelwal, bei dem es sich um "Hartwin" handeln soll, in der Kieler Förde. © Yachtcharter Kiel/Lukas Zarling

"Am 22. Juli 2026 wurde er am Schönberger Strand an der Ostseeküste nördlich von Kiel beobachtet", teilte die Organisation nun mit. Bei der Buckelwal-Sichtung soll es sich damit erneut um "Hartwin" handeln.

Noch am 17. Juli bestätigte das Schleswig-Holsteinische Umweltministerium die Sichtung des Tiers an der Mündung der Kieler Förde. Einen Tag später sei der Meeressäuger noch tiefer in der Förde nahe der Hörnbrücke im Zentrum von Kiel gesichtet worden.

Nach neuesten Dokumentationen habe es der Ozeanriese inzwischen wieder von selbst aus der Förde geschafft. Der Schöneberger Strand liegt circa 21 Kilometer nordöstlich von Kiel und ist Teil der Kieler Bucht.

Ob Hartwin damit wieder auf dem Weg in die offene See ist? Allzu weit habe sich der Meeressäuger von Kiel damit noch nicht entfernt.