Ausgesetzt und schwer verletzt, doch jetzt gibt es ein Happy End für Meerschweinchen Amy

Bergheim - Jeden Tag müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bergheimer Tierheim mit schrecklichen Schicksalen auseinandersetzen. Umso schöner ist es dann, wenn eine Geschichte tatsächlich ein Happy End nimmt - so wie bei Meerschweinchen-Dame Amy.

Die kleine Lebenskünstlerin wurde von ihren ehemaligen Besitzern einfach irgendwo in Bergheim in einem kleinen Karton ausgesetzt und dann komplett sich selbst überlassen - mit schweren Folgen für den kleinen Nager!

Demnach sei Amy vom Fleck weg aus dem Heim geholt worden, nachdem die Pfleger ihre herzzerreißende Geschichte in den sozialen Medien geteilt hatten - und die Meerschweinchen-Dame so zum Internet-Star avancierte.

Das Weibchen mit der verrückten Frisur wurde nämlich schon kurz nach ihrer Ankunft adoptiert und darf sich nun über eine "super Luxuswohnung und ein Fünf-Sterne-Buffet" freuen, wie die Tierschützer am Sonntagabend via Instagram verraten haben.

"Wir haben keine Ahnung, was mit dem zauberhaften Tierchen passiert ist und erst recht keine Idee, was bei Menschen falsch läuft, die so etwas tun", zeigte sich auch das Tierheim fassungslos.