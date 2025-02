Einsames Meerschweinchen wird Opfer herzloser Menschen: Wer macht so was?

Mit gewaltigem Unverständnis im Gepäck machte das Tierheim am Montagabend auf die Leidensgeschichte von Amy aufmerksam. "Wir haben keine Ahnung, (...) was bei Menschen falsch läuft, die so etwas tun."

In den nächsten Tagen soll sich das tapfere Kleintierchen erst mal vom Schock erholen und zur Ruhe kommen. Auch ein Tierarzt wird sich ihres Wohlbefindens annehmen und die Lebenskünstlerin auf Herz und Niere untersuchen.

So lange tappen die Mitarbeitenden im Dunkeln - zumindest bei der Frage, was mit Amy in jüngerer Vergangenheit passiert ist. "Wir haben keine Ahnung, was mit dem zauberhaften Tierchen passiert ist."

Der unbekannte Schutzengel wird gebeten, sich so schnell wie möglich im Tierheim zu melden, um sich ein kleines Dankeschön abzuholen. Denn: "Ihm hat es Amy zu verdanken, dass sie jetzt bei uns sitzt und Salat knabbern kann."