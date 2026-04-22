Bär im Baum sorgt für Aufsehen: Rettung endet mit spektakulärem Sturz

Albany (New York/USA) - Ein neugieriger Schwarzbär hat in Albany im US-Bundesstaat New York ein ganzes Viertel in Atem gehalten – und sich selbst gleich mit! Was als nächtlicher Ausflug begann, endete in einem spektakulären Rettungseinsatz hoch oben in den Baumkronen.

Erst mehrere Stunden nach der Betäubung fiel der Schwarzbär endlich aus dem Baum. © Screenshot/Facebook/Albany Police Department

Mitten in der Nacht, gegen 2 Uhr, kletterte der junge Bär in einen Baum, der kaum höher war als ein zweistöckiges Haus.

Am nächsten Morgen war klar: Runter kommt er so schnell nicht mehr. Besorgte Anwohner alarmierten die Polizei und plötzlich wurde aus einem ruhigen Wohngebiet eine Bühne für ein tierisches Drama.

Schaulustige strömten herbei, während Einsatzkräfte gemeinsam mit Wildtierexperten einen Plan schmiedeten.

Die Entscheidung: Der Bär muss betäubt werden. Gesagt, getan - doch was dann passierte, überraschte alle. Statt sofort herunterzufallen, blieb das Tier noch fast zwei Stunden lang benommen im Baum sitzen, kletterte sogar weiter und hielt sich hartnäckig fest.

Unter dem Baum wurde vorsorglich ein großes Netz gespannt und dann kam der Moment, auf den alle warteten: Ein Ast brach plötzlich unter dem Gewicht des Tieres.

Der Bär verlor den Halt, fiel und landete jedoch zunächst auf einem tieferen Ast, als würde er sich noch einmal sammeln. Sekunden später war Schluss: Er ließ los und stürzte endgültig in das vorbereitete Fangnetz.