Meerschweinchen auf Spielplatz ausgesetzt: Warum die Polizei jetzt gegen die Zeit kämpft

Pfarrkirchen - Mehrere Meerschweinchen sind bei einem Spielplatz in Niederbayern ausgesetzt worden.

Tierheim-Mitarbeiter konnten bereits einige Tiere einfangen. © Tierschutzverein Rottal-Inn e. V. - Tierheim Benk

Mitarbeiter eines Tierheims haben bereits einige zum Teil trächtige Tiere am Griesberg in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) am Samstag eingefangen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Problem: Noch immer liefen einige Tiere frei herum.

Die Polizei hofft, dass alle trächtigen Tiere vor der Geburt der Babys eingefangen werden können. Sonst könnten sich die Tiere rasant vermehren, hieß es.

Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, wer die Tierchen ausgesetzt hat.