Tierheim ist ratlos wegen Schlumpi: "Warum bekommt dieser wundervolle Kater keine Chance?"

Oelzschau - Seit Ende vergangenen Jahres wartet Schlumpi nun schon im Tierheim Oelzschau (Landkreis Leipzig ) auf neue Besitzer. Und die Tierpfleger stellen sich die Frage: "Warum bekommt dieser wundervolle Kater keine Chance?"

Schlumpi hofft auf eine baldige Vermittlung. © Tierheim Oelzschau

"Schlumpi ist ein echter Herzensbrecher", wissen die Pfleger über den gescheckten Kater zu berichten. "Er ist verschmust, menschenbezogen und am liebsten immer ganz nah bei seinen Menschen. Ein Kater, der nicht viel verlangt - außer Liebe, Nähe und ein ruhiges Zuhause."

Und genau hierbei hakt es: Aufgrund einiger gesundheitlicher Probleme fällt es dem circa zehnjährigen Tier schwer, in einer neuen Familie unterzukommen.

Einerseits leidet der gemütliche Zeitgenosse unter einer Schilddrüsenüberfunktion, wogegen er zweimal täglich Medikamente einnehmen muss. Andererseits hat er eine chronische Herzerkrankung, die ebenfalls zweimal täglich die Gabe von Medikamenten mit sich bringt.

Klar also, dass seine zukünftigen Dosenöffner die nötige Portion Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit mitbringen müssen.

Als Gegenleistung darf man sich bei Schlumpi laut seiner derzeitigen Pfleger auf "unendlich viel Schnurren, Zuneigung und die besondere Dankbarkeit einer Katze, die einfach nur ankommen möchte", freuen.