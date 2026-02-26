Bark Date in Berlin: Hier suchen Hunde ihr Happy End

Berlin - Speed-Dating kennt jeder – doch wie wäre es mit einem Kennenlernen der besonderen Art?

Olde English Bulldog Sam (4) ist auch beim Bark Date in Berlin dabei. © Tierheim Berlin

Bei den Bark Dates treffen Besucher auf einer großen Wiese rund 30 Hunde und ihre Betreuer. Die Vierbeiner tragen rote Halstücher mit der Aufschrift "Adopt me" – so ist sofort klar, wer auf der Suche nach einem Für-immer-Zuhause ist.

Vor Ort können Interessierte Fragen stellen, mehr über Charakter, Vorgeschichte und Bedürfnisse der Tiere erfahren und in Ruhe schauen, ob die Chemie stimmt.

Auch Berlin ist wieder dabei: Am 28. Februar 2026 von 11 bis 13 Uhr findet das Bark Date auf der Trabrennbahn Karlshorst statt. Mit dabei sind unter anderem Hunde aus dem Tierheim Berlin, die auf ihr Happy End hoffen.

Eine direkte Adoption vor Ort ist allerdings nicht möglich. Wer sich verliebt, wendet sich im Anschluss an den jeweiligen Tierschutzverein und durchläuft eine Eignungsprüfung. So soll sichergestellt werden, dass Mensch und Hund wirklich zusammenpassen.