Katze Diva kämpft trotz Krankheit: Wer schenkt ihr ein neues Zuhause?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Diva? Die Katze ist seit ein paar Monaten im Tierheim in Hamburg. Doch sie sucht ein neues, liebevolles Zuhause.
Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass die neunjährige Katze am 3. September 2025 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist.
Sie ist eine Europäische Kurzhaarkatze und bereits kastriert. Ihr weißes kurzes Fell ist mit braunen und schwarzen Flecken übersät.
Diva kam als behördliche Sicherstellung ins Tierheim und sucht nun ein Zuhause.
Zu Beginn verhielt sich die Fellnase im Tierheim noch etwas zurückhaltend in der für sie neuen Umgebung, deswegen brauchte sie etwas Zeit, um aufzutauen. Doch sobald die Katze erst mal Vertrauen aufgebaut hat, wird sie von ihren Pflegern als freundliche Samtpfote bezeichnet.
Trotzdem macht die Katze ihrem Namen Diva alle Ehre: Die Fellnase scheut sich nicht davor, deutlich zu zeigen, wenn sie etwas will - oder eben nicht.
Für das Tier ist ein ruhiges Zuhause ohne Kinder genau das Richtige.
Diva hat mit Schilddrüsenproblemen zu kämpfen
Doch leider hat es Diva nicht immer leicht gehabt. Die Katze hat Schilddrüsenprobleme, gegen die sie Medikamente bekommt. Diese nimmt Diva laut den Pflegern auch brav zu sich. Allerdings darf die Fellnase aus diesem Grund keinen uneingeschränkten Freigang bekommen.
Für Diva ist ein großer ausbruchssicherer Balkon oder eine gesicherte Terrasse ein Muss, ansonsten wird es ihr langweilig. Auch über einen gemütlichen Kratzbaum würde sich die Samtpfote sehr freuen.
Andere Katzen braucht die kleine Diva nicht, um zufrieden zu sein. Die Fellnase wird deswegen nur als Einzelprinzessin vermittelt.
Ihr wollt Diva ein liebevolles Zuhause schenken? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.