Katze Diva kämpft trotz Krankheit: Wer schenkt ihr ein neues Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Diva? Die Katze ist seit ein paar Monaten im Tierheim in Hamburg . Doch sie sucht ein neues, liebevolles Zuhause.

Diva sucht ein neues liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass die neunjährige Katze am 3. September 2025 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist.

Sie ist eine Europäische Kurzhaarkatze und bereits kastriert. Ihr weißes kurzes Fell ist mit braunen und schwarzen Flecken übersät.

Diva kam als behördliche Sicherstellung ins Tierheim und sucht nun ein Zuhause.

Zu Beginn verhielt sich die Fellnase im Tierheim noch etwas zurückhaltend in der für sie neuen Umgebung, deswegen brauchte sie etwas Zeit, um aufzutauen. Doch sobald die Katze erst mal Vertrauen aufgebaut hat, wird sie von ihren Pflegern als freundliche Samtpfote bezeichnet.

Trotzdem macht die Katze ihrem Namen Diva alle Ehre: Die Fellnase scheut sich nicht davor, deutlich zu zeigen, wenn sie etwas will - oder eben nicht.

Für das Tier ist ein ruhiges Zuhause ohne Kinder genau das Richtige.