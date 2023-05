Bauarbeiter glauben, Frosch in Abwasserkanal zu sehen: Dann erkennen sie die Wahrheit

Oviedo (Florida) - Zum Glück hatten sie für diese Aufgabe einen Roboter! Bauarbeiter aus Oviedo (Florida) wollten vergangene Woche mit dem Gefährt auf vier Rädern die Abwasserkanäle inspizieren. Auf einmal sahen sie dank der eingebauten Kamera, dass ihr Roboter auf zwei leuchtende Augen zufuhr. Zunächst glaubten die Männer, einen Frosch in dem Video zu sehen. Dann erkannten sie die lebensgefährliche Wahrheit.

Der kuriose Clip beginnt in dem Moment, als die leuchtenden Augen in der Ferne zu sehen sind. Langsam nähert sich der Roboter dem vermeintlich harmlosen Tier .

In dem Roboter-Video (siehe unten), das am Dienstag von Oviedos Stadtverwaltung auf Facebook veröffentlicht wurde, ist gut zu sehen, was geschehen war.

Facebook/Screenshot/City of Oviedo - City Administration

Der Roboter macht dem Alligator Beine. © Facebook/Screenshot/City of Oviedo - City Administration

"Ein Grund mehr, nicht in die Regenwasserkanalisation zu steigen", so die Stadtverwaltung in ihrem Beitrag. "Zum Glück haben unsere Mitarbeiter einen Roboter".

In Oviedo gibt es Regenwasserteiche, die bei schweren Stürmen Überschwemmungen in der Region verhindern sollen. Vermutlich gelangte das wilde Tier über eines dieser Gewässer in die Kanalisation.

Bei rund 1,3 Millionen Alligatoren im US-Bundesstaat Florida sollte man auf eine solche Überraschung vorbereitet sein. Andernfalls könnte es schnell tödlich enden.