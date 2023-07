Bei Ernte verletzt, keine Mama: Jetzt wächst Fridolin unter Schmetterlingen auf

Wittenberg - Einen Tag nach seiner Geburt wird ein Rehkitz verletzt in einem Feld gefunden. Das Jungtier hat Glück: Es wird nun im Schmetterlingspark Wittenberg rund um die Uhr betreut.

Fridolin zusammen mit Ersatzpapa Kersten Liebold vom Tierpark Wittenberg. Mitte Juni hatten Jäger das Rehkitz verletzt aufgefunden. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Rehkitz Fridolin ist nicht mal einen Monat alt, hat in seinem noch kurzen Leben jedoch schon eine Menge Glück gehabt: "Bei der Getreideernte wurden ihm die Ohren teilweise abgeschnitten", sagte Georg Kersten Liebold vom Schmetterlingspark Wittenberg.

Getreide werde höher abgeschnitten - das habe Fridolin womöglich das Leben gerettet. "Und dann wurde er auch noch gefunden und mitgenommen. Bei seiner Mutter wäre er an seinen Verletzungen gestorben."

Wie viele Tiere jährlich von Erntemaschinen in Sachsen-Anhalt verletzt oder gar getötet werden, werde statistisch nicht erhoben, sagte ein Sprecher des Bauernverbandes. Auch bundesweite Zahlen seien fachlich umstritten. "Da die Arbeit von Landwirtinnen und Landwirten in der Natur stattfindet, kann es zu Unfällen mit Wildtieren kommen", sagte er.

Um ein Aufeinandertreffen von Mähdrescher und Wildtieren zu vermeiden, gäben moderne Maschinen beispielsweise schrille Töne ab.

An Stellen, an denen Tiere sitzen könnten, würden Landwirtinnen und Landwirte zudem langsamer fahren oder streifenweise ernten, so der Sprecher.