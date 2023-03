Bei diesem Fund ruft eine Spaziergängerin sofort die Polizei

Flintsbach am Inn - Eine Spaziergängerin machte in Oberbayern einen kuriosen Fund und verständigte umgehend die Polizei.

Die Polizei sucht den Halter dieser Kornnatter, die in Flintsbach gefunden wurde. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entdeckte eine 29-jährige Rosenheimerin am Auweg in Flintsbach am Inn eine circa 50 Zentimeter lange Schlage auf einer Wiese.

Da das rot-braun-gemusterte Tier offenbar keine heimische Art war, verständigte sie die Polizei.

Die Inspektion Brannenburg nahm sich dem Tier an und ging auf Spurensuche: Offenbar handelt es sich um eine Kornnatter, die eigentlich in Nordamerika beheimatet ist.

Wie die Schlange nach Oberbayern kam, ist noch unklar. Beamte fingen das ungefährliche Exemplar ein und brachten die Schlange ins Tierheim.

Der Besitzer des Tieres könne sie dort abholen, so die Polizei. Bisher habe sich aber niemand gemeldet.