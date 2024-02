Bereits 15.000 Tiere seit Kriegsbeginn in Ukraine gerettet: Diesen Appell richtet PETA jetzt an die Deutschen

Ukraine - Fast zwei Jahre dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nun schon an. Unfassbares Leid ist seitdem über das Land hereingebrochen. Neben den Menschen leiden auch Tausende Tiere unter den schrecklichen Ereignissen. Für sie setzt sich PETA Deutschland seit dem Kriegsbeginn ein. In einer Pressemitteilung nennt die Tierrechtsorganisation nun beachtliche Zahlen und appelliert an die deutsche Bevölkerung.