Besitzer schiebt besondere Vögel ins Tierheim ab, weil er keine Lust mehr auf sie hat

Köln - Schon im Küken-Alter wurden die drei prächtigen Federtiere ins Tierheim abgeschoben - ihr Besitzer hatte schlichtweg das Interesse an ihnen verloren. Dabei handelt es sich bei den "Lagerfelds" um ganz besondere Vögel.

Die drei Zwerg-Seidenhühner werden von ihren Pflegern liebevoll "die Lagerfelds" genannt. © Homepage/Tierheim Köln-Dellbrück

Auf den ersten Blick fällt direkt auf, dass das gefiederte Trio anders ist als die meisten Vögel, die im Tierheim Köln-Dellbrück landen.

So haben die drolligen Wesen zwar die Statur von "gewöhnlichen" Hühnern, sind im Vergleich jedoch echte Winzlinge. Selbst im ausgewachsenen Zustand werden sie nur etwa taubengroß.

Ihre auffälligste Besonderheit ist allerdings ihr Federkleid. Aufgrund ihrer speziellen Beschaffenheit wirken die Feder fellartig und sind viel weicher, fast wie Kaninchenfell.

Das liegt daran, dass die Federschäfte biegsam sind und an den Nebenästen die Haken fehlen, sodass sich diese nicht zu einer einheitlichen Feder formen können. Dadurch sind die sogenannten Zwerg-Seidenhühner im Gegensatz zu ihren größeren Artgenossen flugunfähig.

Die Kölner Tierpfleger scherzen in ihrem jüngsten Instagram-Beitrag, dass die Lagerfelds (natürlich benannt nach dem verstorbenen Fashion-Papst Karl Lagerfeld) "modisch immer am Zahn der Zeit" seien. Leider habe ihnen das auf der Suche nach einem neuen Zuhause bislang aber so gar nicht weitergeholfen.