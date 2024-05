Betrunkener Affe dreht durch und beißt fünf Menschen

Komsomolsk am Amur - Vergangene Woche floh ein Affe von einem Grundstück und sorgte für Unruhe in einem Dorf in der Nähe von Komsomolsk am Amur (Russland). Da er noch vor 2020 in Privatbesitz gelangte, war seine Haltung sogar legal, aber seine Besitzerin Anna wird ihn so schnell nicht wiedersehen.