Biberdamm absichtlich zerstört: Verheerende Folgen für Tiere und Pflanzen

Weidenbach - Ein bislang unbekannter Täter hat einen Biberdamm im mittelfränkischen Landkreis Ansbach zerstört und damit erhebliche Schäden in der Natur verursacht.

Biber sind bei Landwirten oft nicht gerne gesehen. Für ihr Ökosystem sind die Baumeister aber sehr wichtig, wie ein Fall aus Mittelfranken zeigt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fiel Anwohnern in Weidenbach auf, dass der Bach in dem Bereich stark verschlammt war.

Der Vorfall wurde dann am 5. Oktober gemeldet. Zunächst sei vermutet worden, dass ein Unwetter den Damm beschädigt habe.

Eine spätere Begehung durch die Naturschutzbehörde und den zuständigen Biberbeauftragten ergab jedoch, dass der Damm absichtlich zerstört wurde.