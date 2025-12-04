Gefahr für Haustiere? Katze stirbt an Geflügelpest in Brandenburg

Neuruppin - Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist eine Infektion von Katzen mit dem Geflügelpest-Virus H5N1 bestätigt worden.

In Brandenburg ist die Geflügelpest ausgebrochen - nicht nur Wildvögel, sondern auch Katzen sind betroffen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa, Patrick Pleul/dpa

Das Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft bestätigte, dass in einem Waldgebiet bei Neuruppin eine tote Katze gefunden wurde, weitere erkrankte Katzen kamen in die Obhut der Behörde.

In der Umgebung wurden zudem verendete Wildvögel entdeckt, die ebenfalls mit dem Virus infiziert waren.

Der Landkreis und das Friedrich-Loeffler-Institut raten dazu, den unbeobachteten Freigang von Katzen in betroffenen Gebieten vorübergehend einzuschränken. Auch Hunde sollten an der Leine geführt werden, um Kontakte zu toten oder kranken Vögeln zu vermeiden.

Eine Übertragung des Virus auf den Menschen gilt nach Angaben der Behörden weiterhin als äußerst unwahrscheinlich.