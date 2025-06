Biologin soll sich mit Hai angefreundet haben: Darum macht dieses Video viele wütend

Alles in Kürze

Eine Frau soll sich vor der Küste Tahitis bei einem Experiment mit einem Weißen Hai angefreundet haben. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ziad_zebra

Laut dem Instagrambeitrag startete die Biologin Elise Gentry ihr Experiment im Jahr 2018. Sie wollte demnach herausfinden, ob Haie mithilfe eines neuen Ansatzes, dem sogenannten "Predictive Reciprocity Conditioning (PRC)", eine "interpersonale" Bindung zu Menschen aufbauen können.

Dafür soll sie sich jede Woche zu demselben jungen Weißen Hai ins Meer begeben haben. Das Tier bekam von Elise schließlich den Namen "Dante", heißt es auf Instagram. Sie soll bei den Begegnungen keinerlei Hilfsmittel wie einen Schutzkäfig, Futter oder Waffen benutzt haben, damit der Hai lernt, dass von ihr keinerlei Gefahr ausgeht.

Nach fast zwei Jahren soll der Hai sich dann genähert haben, ohne sie zu umkreisen. Ein paar Monate später hätte er dann Berührungen an der Schnauze zugelassen.

Wie es an Tag 1105 zwischen Meeresbiologin und Hai aussehen soll, zeigt nun ein Clip, der auf Instagram schon mehr als 32 Millionen Mal angeklickt wurde: Das Video zeigt eine junge Frau, die sich anscheinend im offenen Meer befindet.

In die Kamera lachend, streichelt sie die Schnauze eines Weißen Hais, der sich dann sogar an sie anzuschmiegen scheint und ihr so etwas wie einen Kuss auf den Kopf gibt.