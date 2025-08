"Kung-Fu"-Meerschweinchen Anette macht aus Mitbewohnern "Kleinholz"

Dellbrück - Das Tierheim Dellbrück bei Köln hat eine lustige Tiergeschichte auf Lager, die in einer echten Romanze endete. Nun suchen zwei verliebte Meerschweinchen ein neues Zuhause.

Alles in Kürze

Der Grund: Sie machte aus ihren neuen Mitbewohnern kurzerhand "Kleinholz", so die Tierretter.

Denn so süß sie auch guckt, hinter dem niedlichen Schnäuzchen verbarg sich ordentlich Pfeffer. Gleich zweimal wurde sie aus der Vermittlung zurückgebracht.

Wie das Tierheim am Sonntag auf Instagram teilt, galt Meerschweinchen-Dame Anette noch vor Kurzem als kleines Kampfschwein.

"Welche Geheimwaffen Elvis eingesetzt hat, um die kleine Krawallschachtel zu zähmen, will er nicht preisgeben", schreibt das Tierheim. Aber eines ist sicher: Die beiden sind jetzt unzertrennlich und suchen nun zusammen ein neues, "artgerechtes Liebesnest".

Wer den beiden "Turtelschweinchen" also ein echtes Happy End schenken will, kann sich an das Tierheim Dellbrück wenden.