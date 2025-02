Biologin taucht mit Delfinen im Meer: Als sie dieses Detail bemerkt, ist sie tief betroffen

Meeresbiologin Cindy Joli aus Australien durfte mit einer Gruppe von Delfinen tauchen. © Bildmontage/Screenshot/facebook/ Cindy Joli

Anfang dieser Woche war Joli gerade auf Schnorcheltour vor der Küste der australischen Stadt Perth, als ihr im Meer plötzlich mehrere Delfine begegneten. Völlig überwältigt zückte die Meeresbiologin sofort eine Kamera und hielt den magischen Moment fest.

Als sie später ihr Material sichtete, fiel ihr ein Detail auf, was ihr beim Tauchen im trüben Meerwasser entgangen war: Eines der Tiere war an seiner Schwanzflosse schwer verletzt gewesen. Joli schreibt, dass sich eine Angelsehne an der Flosse des Tümmlers verfangen und tief ins Fleisch des Antriebsorgans geschnitten hatte.

Möglicherweise sorgte die Verletzung bereits für eine Infektion, die laut Yahoo News bis hin zum Verlust der Schwanzflosse führen kann.

Ohne das Organ ist der Delfin in seiner Fortbewegung stark eingeschränkt und kann nur erschwert zum Luftholen an die Oberfläche schwimmen oder vor Raubtieren flüchten.