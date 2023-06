Chaos auf dem Highway: Etliche Schweine türmen aus Tiertransport und machen der Polizei zu schaffen

Little Canada (Minnesota/USA) - Oink! Ein vollbeladener Tiertransporter war auf einem Highway in den USA unterwegs und kippte plötzlich um. Etliche Schweine nutzten ihre Chance und türmten über die Autobahn. Die Polizei brauchte Stunden, um die Borstentiere wieder einzufangen.

Rund zwei Dutzend Schweine machten am Freitag den Highway unsicher. Die Tiere sollen auf dem Weg ins Schlachthaus gewesen sein. © Facebook/Little Canada Fire Department

Ob die Tiere wussten, was ihnen drohte? Am Freitagmorgen war ein Schweinelaster mit 50 Tieren an Bord auf einem Highway im US-Bundesstaat Minnesota unterwegs.

Plötzlich kippte das Fahrzeug um und blieb auf der Seite liegen. Das nutzten zwei Dutzend Schweine und nahmen Reißaus - über die Autobahn, in die Freiheit, berichtet aktuell die Zeitung "New York Post".

Zehn Schweine wurden beim Crash getötet. Mehr Glück hatte der Fahrer - er blieb unverletzt. Wie die Zeitung außerdem zu berichten weiß, waren die Tiere offenbar mit Nummern markiert und somit wohl auf dem Weg zum Schlachthaus.

Einige Tierschützer auf Facebook haben bereits angekündigt, den entflohenen Schweinen ein neues Zuhause geben zu wollen.