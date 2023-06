Chihuahua geht auf Hasenjagd, doch dann steckt der Vierbeiner plötzlich in der Falle!

Broomfield (USA) - Hier waren die Tierspezialisten der Polizei gefragt: Ein jagdlustiger Chihuahua eilte einem davonlaufenden Hasen in Broomfield (Colorado, USA) hinterher. Doch die Hatz endete für den streitlustigen Hund in einem Abflussrohr, in dem er, trotz kompakter Größe, stecken blieb!