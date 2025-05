Dank aufmerksamer Retter: Kranke Blaumeise bekommt neue Chance im Leben

Mitglieder der Wildvogelhilfe arbeiten ehrenamtlich, um die Vögel in der Stadt zu unterstützen. © Bildmontage: Wildvogelhilfe Leipzig/Facebook

Allerdings ist nicht jeder Jungvogel, der hilfsbedürftig scheint, auch wirklich in Not. "In den meisten Fällen, zu denen die Wildvogelhilfe des NABU Leipzig gerufen wird, besteht gar keine Gefahr für die Jungvögel", so der NABU.

Um zu erkennen, ob man eingreifen sollte, empfehlen die Experten, die Tiere einige Zeit zu beobachten. Oftmals kommen die Vogeleltern wieder, um den Nachwuchs zu versorgen.

Wer sich unsicher ist, ob ein scheinbar hilfsbedürftiger, gefiederter Freund wirklich Hilfe benötigt, kann die Notfallnummer der Wildvogelhilfe Leipzig unter der 0341 927 62 027 anrufen. Auch auf der Webseite der Tierretter gibt es schnelle Tipps.

Im Fall der jungen Blaumeise lag tatsächlich ein Notfall vor. In der Auffangstation des Vereins wurde sie aufgewärmt und es soll ihr schon besser gehen.