Das Tierheim setzt ihm übel zu: Rüde Gerd magert immer weiter ab und kommt nicht zur Ruhe
Leipzig - Trotz Fürsorge und guter Betreuung fühlt sich der Rüde Gerd im Tierheim Leipzig nicht wohl. Er ist stark gestresst und soll deswegen so schnell wie möglich in ein Zuhause, wo er für immer bleiben darf, vermittelt werden.
Wie die Tierschützer auf Instagram mitteilten, magert der sechsjährige Hund immer mehr ab und kommt nicht zur Ruhe. Dabei passe das gar nicht zu seinem sonst so lebensfrohen Charakter.
Gerd ist sehr aktiv und hat viel Kraft. "Auf Spaziergängen zeigt sich Gerd sehr nach außen orientiert und neigt dazu, bei Hundebegegnungen schnell zu überdrehen", schrieb das Tierheim.
Sie fuhren fort: "In solchen Momenten ist er kaum leinenführig und zieht stark in Richtung anderer Hunde oder spannender Reize."
Gerd benötige deswegen klare Führung und konsequente Erziehung, auch in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hundetrainer. Sein Fokus solle mehr auf den Menschen gelenkt werden und die liebt Gerd über alles.
Gerd (6) soll zu sportlichen Menschen, die ihn auch mental fordern
Der Rüde verträgt sich gut mit anderen Hunden und lebt aktuell mit einer Hündin zusammen. Das soll gut funktionieren. Trotzdem mag Gerd Menschen ein bisschen lieber als seine Artgenossen.
Das Tierheim wünscht sich für ihn ein Zuhause bei sportlichen Menschen, die dem Hund auf körperlicher und mentaler Ebene gewachsen sind.
Gerd braucht nicht nur Bewegung, sondern auch geistige Auslastung, zum Beispiel durch Nasenarbeit. Ruhigere Beschäftigungen sind wichtig, damit er endlich zur Ruhe kommt und entspannen kann.
Wer den liebenswerten Vierbeiner bei sich aufnehmen möchte und ihn endlich von seinem Stress im Tierheim erlösen möchte, soll eine Mail an info@tierheim-leipzig.de schreiben.
Dabei sollt Ihr schildern, wie Gerd bei Euch leben würde und eine Telefonnummer mitschicken. Die Tierpfleger melden sich dann.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@Tierheimleipzig