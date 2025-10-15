Das Tierheim setzt ihm übel zu: Rüde Gerd magert immer weiter ab und kommt nicht zur Ruhe

Leipzig - Trotz Fürsorge und guter Betreuung fühlt sich der Rüde Gerd im Tierheim Leipzig nicht wohl. Er ist stark gestresst und soll deswegen so schnell wie möglich in ein Zuhause, wo er für immer bleiben darf, vermittelt werden.

Gerd wird als aktiv, lebensfroh und menschenbezogen beschrieben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@Tierheimleipzig

Wie die Tierschützer auf Instagram mitteilten, magert der sechsjährige Hund immer mehr ab und kommt nicht zur Ruhe. Dabei passe das gar nicht zu seinem sonst so lebensfrohen Charakter.

Gerd ist sehr aktiv und hat viel Kraft. "Auf Spaziergängen zeigt sich Gerd sehr nach außen orientiert und neigt dazu, bei Hundebegegnungen schnell zu überdrehen", schrieb das Tierheim.

Sie fuhren fort: "In solchen Momenten ist er kaum leinenführig und zieht stark in Richtung anderer Hunde oder spannender Reize."

Gerd benötige deswegen klare Führung und konsequente Erziehung, auch in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hundetrainer. Sein Fokus solle mehr auf den Menschen gelenkt werden und die liebt Gerd über alles.