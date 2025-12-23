Zuhause gesucht! Kaninchen-Familie will endlich aus dem Tierheim hoppeln

Pirna - Kaninchen -Mama Cookie und ihre kleinen Krümel warten im Tierheim sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Die Kaninchen warten sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. © tierheim-pirna.de

Wie das Tierheim Pirna berichtet, hat die Kaninchendame Cookie, die Anfang 2025 geboren wurde, am 8. Oktober drei Weibchen und drei Männchen zur Welt gebracht.

Jetzt sind die Kleinen bereit, in ein eigenes, artgerechtes Zuhause zu ziehen und das Tierheim hinter sich zu lassen.

Da soziale Kontakte für Nagetiere besonders wichtig sind, vermittelt das Tierheim die Kaninchen vorzugsweise als Pärchen oder in bestehende Gruppen, damit sie weiterhin gemeinsam hoppeln und spielen können.