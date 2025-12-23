Dieses Hunde-Schicksal geht ans Herz: Hermine hofft auf ihr Happy End

Hündin Hermine aus dem Tierheim Dellbrück hat schon mehr erlebt, als sie eigentlich müsste. Erneut sucht sie Menschen, die es wirklich ernst mit ihr meinen.

Von Alina Eultgem

Hermine kam mit einem riesigen Tumor ins Tierheim, wie die Mitarbeiter auf Instagram erzählen. Doch schnell stellte sich heraus: Die Geschichte war gelogen. Ihre früheren Besitzer wollten sie schlicht loswerden. Dazu kam ein riesiger Tumor am Hals, den die Auffangstation für Tiere auf eigene Kosten wegoperieren ließ. Der Eingriff verlief erfolgreich. Danach schien ihr Glück endlich perfekt: Sie wurde vermittelt. Doch ein Happy End gab es für Hermine damit leider nicht. Wie das Tierheim jetzt in einem emotionalen Video erzählt, ist Hermine erneut im Tierheim gelandet.

Hermine: Eine Hündin mit starkem Charakter