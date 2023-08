Delfin-Baby wird für Insta-Foto aus Wasser geholt: Jetzt ist es tot!

Mit diesem Foto sorgte ein Angler aus Florida für einen Shitstorm. © Screenshot/X/Instagram/straightbraidkane

Schon vor Tagen war es der Aufreger überhaupt in den USA: Zwei Männer stehen am Strand, lässig mit aufgeknöpftem Hemd, Basecap und Shorts, und in den Händen hält einer ein Delfin-Baby.

Das Foto dieses Szenarios postete der junge Angler selbst auf seinem Instagram-Account. Mittlerweile hat er es schon wieder gelöscht und sein Profil auf privat gestellt. Doch in der Zwischenzeit entbrannte ein regelrechter Shitstorm.

Und der dürfte jetzt noch größer werden, wo die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) festgestellt hat, dass ein am Mittwoch aufgefundener toter Delfin wohl ebendieses Jungtier zu sein scheint.

Dr. Quincy Gibson, Professorin für Küsten- und Meeresbiologie, berichtet gegenüber News4Jax von der Entdeckung.

Anhand der Rückenflosse ließ sich wohl erkennen, dass der Instagram-Delfin und das tote Tier vom Strand ein und dasselbe Lebewesen waren. "Nach dem, was ich gehört habe, scheinen sich alle [bei FWC, Anm. d. Red.] einig zu sein, dass es so ist", sagte Gibson dem TV-Sender.

Gibson ist sich sicher, dass das Meereslebewesen noch am Leben war, als das Foto entstand. Aber sie betont, dass durchaus auch die Möglichkeit bestünde, dass der Delfin bereits tot war - es sei nur eben sehr unwahrscheinlich. Die Art und Weise wie der Mann den Meeresbewohner hielt, ließe den Schluss zu, dass er noch lebte.