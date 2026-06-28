Doch kein Stürmer? Hund Ronaldo zeigt sein einzigartiges Talent

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Während die Fußballwelt gebannt vor dem Fernseher sitzt und die diesjährige Weltmeisterschaft verfolgt, erobert Ronaldo (6) die sozialen Medien im Sturm.

Von Jennifer Schneider

Pennsylvania (USA) - Während die Fußballwelt gebannt vor dem Fernseher sitzt und die diesjährige Weltmeisterschaft verfolgt, erobert ein Chihuahua-Dackel-Mischling namens Ronaldo (6) aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania die sozialen Medien im Sturm. Sein Talent: Bälle "halten" wie ein echter Keeper.

Der sechsjährige Chihuahua-Dackel-Mischling Ronaldo sorgte bereits 2022 für erstaunte Gesichter im Netz.
Der sechsjährige Chihuahua-Dackel-Mischling Ronaldo sorgte bereits 2022 für erstaunte Gesichter im Netz.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/ronaldothefootballdog

Für den kleinen Vierbeiner sind "Stöckchen holen" und quietschende Hundespielzeuge zur Nebensache geworden. Er vertreibt sich seine Zeit lieber im Tor und wehrt die Schüsse seines Herrchens auf das im Garten stehende Tor ab.

Das außergewöhnliche Talent ihrer Fellnase posteten Ronaldos Besitzer, Stephanie und Sam Katzman, erstmals 2022 auf TikTok und Instagram.

Die Torwart-Leidenschaft ihres Hundes entdeckte das Paar ganz zufällig während eines Grillfestes mit der Familie. Wie die Tierbesitzer gegenüber CBC Kids News berichteten, habe Ronaldo sofort alles stehen und lagen lassen, sobald er einen runden Gegenstand sah.

Für die Schützlinge: Größtes Tierschutzfest im Norden trotzt der Hitze - "für uns ist das Werbung"
Tiere Für die Schützlinge: Größtes Tierschutzfest im Norden trotzt der Hitze - "für uns ist das Werbung"

"Er wird magisch von Bällen angezogen. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen", witzelte Stephanie. Benannt wurde der Mischling nach dem portugiesischen Fußballstar Cristiano Ronaldo (41) - und macht seinem Namensvetter balltechnisch alle Ehre.

Für Sam und seine Frau ist es der absolut passendste Name für den Vierbeiner. "Ich sage meiner Familie gerne, dass er wie die Reinkarnation eines Profifußballers ist", fügte seine Besitzerin hinzu.

Neben zahlreichen amüsanten Torwart-Clips erprobte sich der flinke Mischling obendrein als WM-Orakel: So sagte er beispielsweise den Sieg für Deutschland gegen die Elfenbeinküste voraus.

An dem Rüden kommt so schnell kein runder Gegenstand vorbei - er bewacht sein Tor gnadenlos.
An dem Rüden kommt so schnell kein runder Gegenstand vorbei - er bewacht sein Tor gnadenlos.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/ronaldothefootballdog

Mit nur einem Clip: Vierbeiner erreicht über 14 Millionen Menschen

Man könnte ja fast meinen, dass der kleine Torwart bei der diesjährigen WM den Portugiesen die Pfoten drückt.
Man könnte ja fast meinen, dass der kleine Torwart bei der diesjährigen WM den Portugiesen die Pfoten drückt.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/ronaldothefootballdog

Ronaldo erreichte mit einem seiner bekanntesten Aufnahmen auf TikTok über 14 Millionen Plattform-Nutzer - und gilt als eine echte Internet-Berühmtheit. Unzählige User verglichen den begabten Vierbeiner mit Profi-Torhütern wie Kameruns Andre Onana (30) oder Alisson (33) aus Brasilien.

Das Netz ist sich einig: Ronaldo steht den Profis in nichts nach. "Er ist der beste Torhüter der Welt", kommentierten einige Nutzer unter dem Beitrag.

"Gehen Sie mit Ihrem Hund nach draußen und spielen Sie gemeinsam Fußball", gab Sam und seine Partnerin ihren Followern als Rat mit.

Vom Aussterben bedroht: Wieso 85 Feldhamster ums Überleben kämpfen
Tiere Vom Aussterben bedroht: Wieso 85 Feldhamster ums Überleben kämpfen

Und wer weiß, vielleicht entpuppt sich bald eine weitere Fellnase als geheimer Profi im Ballsport.

Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/ronaldothefootballdog

Mehr zum Thema Tiere: