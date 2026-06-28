Doch kein Stürmer? Hund Ronaldo zeigt sein einzigartiges Talent

Pennsylvania (USA) - Während die Fußballwelt gebannt vor dem Fernseher sitzt und die diesjährige Weltmeisterschaft verfolgt, erobert ein Chihuahua-Dackel-Mischling namens Ronaldo (6) aus dem US -Bundesstaat Pennsylvania die sozialen Medien im Sturm. Sein Talent: Bälle "halten" wie ein echter Keeper.

Der sechsjährige Chihuahua-Dackel-Mischling Ronaldo sorgte bereits 2022 für erstaunte Gesichter im Netz. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/ronaldothefootballdog

Für den kleinen Vierbeiner sind "Stöckchen holen" und quietschende Hundespielzeuge zur Nebensache geworden. Er vertreibt sich seine Zeit lieber im Tor und wehrt die Schüsse seines Herrchens auf das im Garten stehende Tor ab.

Das außergewöhnliche Talent ihrer Fellnase posteten Ronaldos Besitzer, Stephanie und Sam Katzman, erstmals 2022 auf TikTok und Instagram.

Die Torwart-Leidenschaft ihres Hundes entdeckte das Paar ganz zufällig während eines Grillfestes mit der Familie. Wie die Tierbesitzer gegenüber CBC Kids News berichteten, habe Ronaldo sofort alles stehen und lagen lassen, sobald er einen runden Gegenstand sah.

"Er wird magisch von Bällen angezogen. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen", witzelte Stephanie. Benannt wurde der Mischling nach dem portugiesischen Fußballstar Cristiano Ronaldo (41) - und macht seinem Namensvetter balltechnisch alle Ehre.

Für Sam und seine Frau ist es der absolut passendste Name für den Vierbeiner. "Ich sage meiner Familie gerne, dass er wie die Reinkarnation eines Profifußballers ist", fügte seine Besitzerin hinzu.

Neben zahlreichen amüsanten Torwart-Clips erprobte sich der flinke Mischling obendrein als WM-Orakel: So sagte er beispielsweise den Sieg für Deutschland gegen die Elfenbeinküste voraus.