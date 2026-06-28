Doch kein Stürmer? Hund Ronaldo zeigt sein einzigartiges Talent
Pennsylvania (USA) - Während die Fußballwelt gebannt vor dem Fernseher sitzt und die diesjährige Weltmeisterschaft verfolgt, erobert ein Chihuahua-Dackel-Mischling namens Ronaldo (6) aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania die sozialen Medien im Sturm. Sein Talent: Bälle "halten" wie ein echter Keeper.
Für den kleinen Vierbeiner sind "Stöckchen holen" und quietschende Hundespielzeuge zur Nebensache geworden. Er vertreibt sich seine Zeit lieber im Tor und wehrt die Schüsse seines Herrchens auf das im Garten stehende Tor ab.
Das außergewöhnliche Talent ihrer Fellnase posteten Ronaldos Besitzer, Stephanie und Sam Katzman, erstmals 2022 auf TikTok und Instagram.
Die Torwart-Leidenschaft ihres Hundes entdeckte das Paar ganz zufällig während eines Grillfestes mit der Familie. Wie die Tierbesitzer gegenüber CBC Kids News berichteten, habe Ronaldo sofort alles stehen und lagen lassen, sobald er einen runden Gegenstand sah.
"Er wird magisch von Bällen angezogen. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen", witzelte Stephanie. Benannt wurde der Mischling nach dem portugiesischen Fußballstar Cristiano Ronaldo (41) - und macht seinem Namensvetter balltechnisch alle Ehre.
Für Sam und seine Frau ist es der absolut passendste Name für den Vierbeiner. "Ich sage meiner Familie gerne, dass er wie die Reinkarnation eines Profifußballers ist", fügte seine Besitzerin hinzu.
Neben zahlreichen amüsanten Torwart-Clips erprobte sich der flinke Mischling obendrein als WM-Orakel: So sagte er beispielsweise den Sieg für Deutschland gegen die Elfenbeinküste voraus.
Mit nur einem Clip: Vierbeiner erreicht über 14 Millionen Menschen
Ronaldo erreichte mit einem seiner bekanntesten Aufnahmen auf TikTok über 14 Millionen Plattform-Nutzer - und gilt als eine echte Internet-Berühmtheit. Unzählige User verglichen den begabten Vierbeiner mit Profi-Torhütern wie Kameruns Andre Onana (30) oder Alisson (33) aus Brasilien.
Das Netz ist sich einig: Ronaldo steht den Profis in nichts nach. "Er ist der beste Torhüter der Welt", kommentierten einige Nutzer unter dem Beitrag.
"Gehen Sie mit Ihrem Hund nach draußen und spielen Sie gemeinsam Fußball", gab Sam und seine Partnerin ihren Followern als Rat mit.
Und wer weiß, vielleicht entpuppt sich bald eine weitere Fellnase als geheimer Profi im Ballsport.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/ronaldothefootballdog