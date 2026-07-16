Drei Lamas büxen aus ihrem Gehege aus und verirren sich auf die Straße: Besitzer muss einschreiten
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Brehme - Drei Lamas sind am Donnerstagmorgen bei Brehme (Kreis Eichsfeld) aus ihrem Gehege ausgebüxt.
Die Tiere hatten sich auf eine nahe gelegene Straße zwischen Brehme und Ecklingerode gelaufen und hatten sich augenscheinlich verirrt, wie die Polizei mitteilte.
Ein Autofahrer hatte die Vierbeiner daraufhin bemerkt und die Beamten informiert. Die Einsatzkräfte konnten anschließend den Halter der Lamas ausfindig machen. Dieser konnte die Tiere in der Folge einfangen.
Die Lamas blieben trotz ihres Ausfluges unverletzt. Unfälle oder Verkehrsbehinderungen blieben aus.
Die Polizei nahm zunächst keine Ermittlungen auf. Wie lange die Tiere auf der Straße unterwegs waren, war zunächst nicht bekannt.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa