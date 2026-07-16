Zwei verwaiste Berglöwen-Babys gerettet: Clover und Rain bekommen eine zweite Chance

USA - In unterschiedlichen US-Bundesstaaten wurden zwei verwaiste Berglöwen-Babys gerettet - nun bekommen die beiden Jungtiere gemeinsam die Chance auf ein neues Leben in einem sicheren Zuhause.

Clover und Rain dürfen sich nun gemeinsam in ihrem neuen Zuhause einleben. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Oakland Zoo﻿

Die beiden Berglöwen-Weibchen Clover und Rain sind vor wenigen Tagen im Zoo New York eingezogen. Dort sollen sie künftig gemeinsam aufwachsen und sich gegenseitig Gesellschaft leisten.

Für Clover begann das Leben alles andere als leicht: Anfang des Jahres wurde das Tier in einem lebensbedrohlichen Zustand gefunden. Sie war stark untergewichtig, dehydriert und gesundheitlich deutlich geschwächt.

Schnell wurde sie von Tierärzten des Oakland Zoos mit einer Notfallbehandlung versorgt - dazu gehörten lebensrettende Bluttransfusionen sowie die Behandlung eines schweren Zeckenbefalls, wie es in einem Facebook-Beitrag hieß.

Anschließend suchte man für das Jungtier ein neues Zuhause, da es nicht in die freie Wildbahn zurückkehren konnte.

Mit Rain fanden die Verantwortlichen schließlich eine Gefährtin für die kleine Berglöwin, da auch sie einen ähnlich schweren Start ins Leben hatte.

Das Jungtier war neben seiner verstorbenen Mutter aufgefunden worden. Weil Rain in ihrem jungen Alter allein nicht überlebensfähig gewesen wäre, wurde sie gerettet.