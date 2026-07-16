Zwei verwaiste Berglöwen-Babys gerettet: Clover und Rain bekommen eine zweite Chance
USA - In unterschiedlichen US-Bundesstaaten wurden zwei verwaiste Berglöwen-Babys gerettet - nun bekommen die beiden Jungtiere gemeinsam die Chance auf ein neues Leben in einem sicheren Zuhause.
Die beiden Berglöwen-Weibchen Clover und Rain sind vor wenigen Tagen im Zoo New York eingezogen. Dort sollen sie künftig gemeinsam aufwachsen und sich gegenseitig Gesellschaft leisten.
Für Clover begann das Leben alles andere als leicht: Anfang des Jahres wurde das Tier in einem lebensbedrohlichen Zustand gefunden. Sie war stark untergewichtig, dehydriert und gesundheitlich deutlich geschwächt.
Schnell wurde sie von Tierärzten des Oakland Zoos mit einer Notfallbehandlung versorgt - dazu gehörten lebensrettende Bluttransfusionen sowie die Behandlung eines schweren Zeckenbefalls, wie es in einem Facebook-Beitrag hieß.
Anschließend suchte man für das Jungtier ein neues Zuhause, da es nicht in die freie Wildbahn zurückkehren konnte.
Mit Rain fanden die Verantwortlichen schließlich eine Gefährtin für die kleine Berglöwin, da auch sie einen ähnlich schweren Start ins Leben hatte.
Das Jungtier war neben seiner verstorbenen Mutter aufgefunden worden. Weil Rain in ihrem jungen Alter allein nicht überlebensfähig gewesen wäre, wurde sie gerettet.
Berglöwen-Babys Clover und Rain wachsen nun gemeinsam auf
"Unsere Aufgabe besteht darin, lebenswichtige Rettung, medizinische Versorgung und Stabilisierung zu leisten. Zu sehen, das Jungtiere wie Clover sich erholen und in ihrem endgültigen Zuhause aufblühen, gehört zu den schönsten Momenten unserer Arbeit", erklärte der Oakland Zoo, nachdem die beiden zusammengeführt worden waren.
Aktuell müssen sich Clover und Rain zunächst in Quarantäne an ihre neue Umgebung gewöhnen. Besucher können die beiden Berglöwen-Babys daher zurzeit noch nicht sehen.
Der New Yorker Zoo veröffentlichte mehrere Bilder der beiden Tiere. Auch ein Video, in dem sie ihr privates Gehege erkunden und darin spielen, wurde veröffentlicht.
"Diese Momente helfen unserem Tierpflegeteam dabei, ihr Verhalten, ihr Wohlbefinden und ihre Neugier zu beobachten, ohne ihren Alltag zu stören", hieß es unter dem Beitrag.
Sobald sich Clover und Rain vollständig an ihre neue Umgebung gewöhnt haben, sollen sie in das "Bob Johnson Mountain Lion Habitat" umziehen. Dort werden sie gemeinsam mit einem 15 Jahre alten Berglöwen namens Ninja leben.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Oakland Zoo