Warnung vor gefährlicher Giftschlange: Ist die Korallenotter ein KI-Fake?

Linz am Rhein - Die Polizei warnte unlängst vor einer äußerst gefährlichen Giftschlange im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein. Doch seit der ersten Sichtung wurde die mutmaßliche Korallenotter nicht mehr gesehen, wie TAG24 am Mittwoch von einem Sprecher der Verbandsgemeinde auf Nachfrage erfuhr. Ist das Foto der exotischen Schlange womöglich ein KI-Fake?

Das Polizeipräsidium Koblenz veröffentlichte dieses Foto, welches die in Linz am Rhein gesichtete Korallenotter zeigen soll. © Polizeipräsidium Koblenz

Der Verdacht steht in jedem Fall im Raum: "Ob das vorliegende Bild tatsächlich authentisch oder möglicherweise KI-generiert ist, konnte bislang auch durch Experten nicht abschließend geklärt werden", teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein weiter mit.

Dennoch seien vorsorgliche Maßnahmen "für den Fall einer erneuten Sichtung" getroffen worden. So sei etwa ein auf Reptilien spezialisierter Fachmann in Bereitschaft, um die Schlange einzufangen.

"Auch das Krankenhaus in Linz wurde informiert, um im Falle eines Schlangenbisses schnell reagieren zu können", hieß es weiter.

Die eingeleiteten Maßnahmen dienten der Vorsorge, "solange die Echtheit des Fotos und die Art der abgebildeten Schlange nicht zweifelsfrei geklärt sind".