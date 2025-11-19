Drei Sibirische Tigerbabys im Serengeti-Park geboren: Doch Vorsicht ist geboten

Hodenhagen - Tigerdame Anastasia hat im Serengeti-Park in Niedersachsen drei kleine Sibirische Tiger zur Welt gebracht.

Die Drillinge sind inzwischen gut acht Wochen alt. © -/Serengeti-Park Hodenhagen/dpa -

Inzwischen sind die Drillinge gut acht Wochen alt – und entwickeln sich nach Angaben des Parks prächtig. "Anastasia ist eine liebevolle und beschützende Mutter, die ihre Kleinen gut umsorgt", teilte der Freizeitpark in Hodenhagen mit.

Geboren wurden die Jungtiere laut Mitteilung bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. September. Vater ist demnach der sechs Jahre alte Kater Nanu. Für das Tigerpaar ist es schon der zweite Nachwuchs: 2023 kamen Zwillinge zur Welt.

Trotz der Erfahrung der achtjährigen Tigerin habe das Team in den ersten Wochen besondere Vorsicht walten lassen, hieß es. Nur wenige Mitarbeiter hätten das Tigerhaus betreten – und auch nur für das Nötigste.

Jede unnötige Unruhe sollte laut Park verhindert werden, damit sich die Mutter ungestört um ihre Jungen kümmern konnte.