Dreister Diebstahl im Affenwald? Vari-Baby spurlos verschwunden!

Seit Sonntag vermisst: ein gerade mal acht Wochen altes Vari-Äffchen. © Silvio Dietzel

Man habe wirklich jeden Stein, jeden Grashalm umgekrempelt, berichtet Silvio Dietzel. Doch von einem gerade mal acht Wochen alten Affen-Baby, genauer gesagt einem Vari-Jungtier, fehlt weiterhin jede Spur!

Der Parkmanager und der Rest des Affenwaldes Straußberg sind einerseits stinksauer und auf der anderen Seite so unfassbar traurig. "Wir waren so froh und stolz", sagt Dietzel im Gespräch mit TAG24 und spielt dabei auf den Umstand an, dass es nach längerer Zeit bei den schwarz-weißen Varis endlich wieder Nachwuchs gab.

Doch seit Sonntag ist das kleine Zwillingspaar getrennt. Das Team des Affenwaldes geht davon aus, dass das kleine Äffchen im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr gestohlen wurde. Den Angaben nach waren Tierpfleger noch am Sonntagmorgen in der Anlage, um die Tiere zu füttern.

Da sei noch alles gut gewesen, berichtet der Parkmanager. Doch beim zweiten Kontrollgang gegen 12 Uhr bemerkte man, dass sich die Mutter plötzlich sehr nervös verhielt. Sie war verstärkt am Ausgangsbereich anzutreffen.

"Das war schon sehr auffällig", betont Dietzel. Man habe dann sofort nachgezählt. Augenblicke später folgte die bittere Erkenntnis: Das Vari-Baby ist verschwunden!